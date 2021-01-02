Сегодня, 2 января, в Челябинске произошла коммунальная авария на улице Труда. В районе областного суда на пересечении с улицей Российской из колодца забила вода.Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, сейчас подрядная организация ООО «Стройтех» обрабатывает проезжую часть противогололедными средствами.Если у вас случилось ЧП, сохраните себе карточки от КП-Челябинск. Мы собрали все номера телефонов и графики работы в новогодние праздники экстренных служб Челябинска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru