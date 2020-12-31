В новогодние праздники экстренные службы переходят на усиленный режим работы. Но не все знают, куда обращаться за помощью. Мы собрали для читателей КП-Челябинск самые полезные номера телефонов, которые могут понадобиться.Остались без света, тепла или воды? Заявки о коммунальных проблемах или узнать масштаб аварии на наружных сетях можно у диспетчеров городского и районных управлений ЖКХ. В Челябинске в новогодние праздники они будут работать круглосуточно.Сообщить о проблеме можно, позвонив к поставщикам коммунальных услуг напрямую. Если зимой в вашем доме пропало тепло, отключили свет, пахнет газом или не вывозят мусор, звоните по указанным телефонам.Телефоны экстренных служб знакомы нам с детства. Но если запаниковали, и не помните куда обращаться в случае пожара, драки или другой нештатной ситуации, набирайте с мобильного 112.МРЭО ГИБДД на улице Харлова, 20 в заключительный день года, 31 декабря, будет работать в сокращенном режиме — с 8:00 до 14:00. С 1 по 4 января включительно — выходные. Прием челябинцев начнется уже 5 января, также с 8:00 до 16:30. А вот второе отделение регистрации транспорта — на улице университетская Набережная, 125 — будет закрыто все десять дней.Если в новогодние выходные понадобится медицинская помощь, ознакомьтесь с графиком работы поликлиник и номерами телефонов неотложек Челябинска. А на случай травм, сохраняйте номера телефонов травмпунктов.Многофункциональные центры (МФЦ) Челябинска 31 декабря будут работать по измененному графику. Принимать и выдавать документы специалисты начнут в 9:00 и завершат работу в 14:00. Возобновят работу в обычном режиме они только 11 января 2021 года.В Челябинской области 31 декабря почтовые отделения завершат работу на час раньше, а в январские праздники у них будет всего три выходных дня — 1, 2 и 7 января.Помните, что аварийные службы управляющих компаний устраняют последствия ЧП внутри дома, в подъезде и во дворе. Номера можно быстро найти на квитанциях. Лучше заранее выписать их на отдельный листок, где вы сможете быстро их отыскать в экстренной ситуации.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru