Наступление нового года всегда связано с ожиданиями. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», самое время прикинуть, чего же ждать челябинцам в ближайшие месяцы.— К весне станет понятно, с какой скоростью пойдет восстановление экономики после пандемии ковида и сопутствующего кризиса. Узнаем также, во что выльется кадровая ротация в минздраве, минспорта, минстрое, миндортрансе, и, соответственно, будут ли успешными реформы в здравоохранении и транспортной сфере, — прогнозируют авторы «Челябушки». — К лету очертания приобретет кампания по выборам в Госдуму, не исключаем, что могут сбыться даже причудливые прогнозы на выдвижение кандидатов. Скорее всего, разрешится спор за землю городского бора под детскую хирургию, ведь сроки на проектирование и стройку сжатые. Еще может быть готова набережная реки Миасс возле филармонии (или нет, все зависит от подрядчиков и расторопности чиновников). Повестка точно обещает быть занятной, а год, судя по заявлениям первых лиц, хорошим.Кстати, журналисты «КП-Челябинск» узнали у астрологов и нумерологов, каким будет 2021 год. .