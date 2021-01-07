Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 января 2021 составило 38 221 (+ 297 новых, из них четверо школьников). Всего с 1 января COVID-19 подтвердился у 12 школьников.На лечении находятся 13 532 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.За прошедшие сутки выписали 105 человек (всего 23 294 выздоровевших). 42 человека переведены по месту прописки в другие регионы РФ.Ковид унес жизни еще восьми человек. Непосредственно от коронавируса умерли двое женщин 70 и 83 лет, а также двое мужчин 39 и 70 лет.От других причин (ковид сопутствующий):— ишемический инфаркт, гипертоническая болезнь — пациентка, 58 лет;— гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность — пациентка, 63 года;— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий — пациент, 69 лет;— острый панкреонекроз, гипертоническая болезнь — пациент, 73 года.С начала пандемии проведено более 1,2 млн тестов методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки — 5172 тестов. Недавно начали проверять на ковид в торгово-развлекательных комплексах. Наш журналист отстояла большую очередь, чтобы сдать тест и вот что из этого вышло.— Сегодня, 7 января, тестирование на COVID-19 в ТРК не проводится! — напомнили в мэрии.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru