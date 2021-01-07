Кот Леша из Челябинска, который спас хозяйку во время пожара, попал в десятку популярных пушистиков рунета. ТОП-10 кото-событий составила «Медиалогия». История из Челябинска оказалась на девятом месте.Напомним, на 4 февраля в одном из домов Челябинска произошло короткое замыкание. 79-летняя Дина Николаевна мирно спала и сквозь сон почувствовала, как ее питомец бьет ее по щекам лапами. К тому времени пенсионерка успела надышаться угарным газом и не просыпалась. Тогда Леше пришлось применить свое главное оружие — зубы. Кстати, сам кот уже в возрасте — ему 15 лет. После пожара ему пришлось сделать стрижку.На первом месте рейтинга разместились «Наташины коты», которые весь год что-то роняли. На втором месте коты Эрмитажа, которым оставил часть своего наследства меценат из Франции. На третье место ворвалась история спасенного кота на мусоросортировке в Ульяновске, который впоследствии стал «замминистра» природы — такому чиновнику точно никто не даст на лапу.На пятом месте кот-толстячок Виктор, который полетел по новым правилам. Кстати, челябинская «Комсомолка» поддержала кота-путешественника флешмобом.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru