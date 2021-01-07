Накануне вечером, в лесу под Симом потерялись две 14-летние девочки. Подростки и ранее выбирались на природу, но на этот раз не смогли сориентироваться из-за темноты и не нашли обратной дороги.Одна из девочек позвонила папе. Сначала мужчина попытался найти их самостоятельно, но безрезультатно, после чего обратился к спасателям.— Информация поступила в 19:15. В 19:30 сотрудники МЧС Андрей Чусовитин и Андрей Растегняев на личных снегоходах с запасом теплых вещей выдвинулись на место поисков, а уже через 30 минут девочки были найдены в лесу в четырех километрах от города — помощь им не потребовалась, даже от теплой одежды они отказались. На момент поисков температура воздуха составляла -9 градусов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.Спасатели напоминают: даже кратковременная прогулка на природе может обернуться бедой. Поэтому необходимо иметь при себе лекарства, заряженный телефон и запасной аккумулятор, спички, нож, небольшой запас продуктов. Если вы потерялись, оставайтесь на месте.Ранее спасатели трижды пришли на помощь туристам на Таганае и Зюраткуле. У одного случилась проблема с сердцем, у другого — резко поднялась температура и началась рвота, третий получил травму колена. Во всех случаях пострадавших пришлось доставлять к машине скорой помощи на носилках и снегоходах. Своевременное обращение за помощью и знание координат облегчило работу спасателей.Внимательный охранник спас от смерти мужчину на карьерах под Усть-Катавом. Нетрезвый гражданин оказался там в тонкой куртке в -12.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru