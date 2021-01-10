Артист Юрий Гальцев после путешествия по Южному Уралу приехал в родную Курганскую область. Здесь юморист решил провести остаток новогодних каникул. Первым делом он встретился с родными — из Челябинска его забрал сын Михаил. А накануне, 9 января, артист посетил ледовый городок в Кургане.— Дорогие друзья, сколько я себя помню, если насколько помню я себя, вы знаете, такого в Кургане вообще не было: ни такой елки, ни таких фигур изо льда. И самое главное — жизнерадостный и веселый народ, который справляет Новый год, Рождество и Старый Новый год в Кургане. Я приехал и не узнаю своего города. Кому спасибо? Ну, наверное, тем, кто и делает этот праздник, — поделился впечатлениями Юрий Гальцев в своем инстаграме.Первую часть каникул юморист провел в Сатке: съездил на рыбалку, забрался на гору Зюраткуль. Своим путешествием Юрий остался очень доволен.— Это просто рай, Швейцария отдыхает, — написал он в соцсетях.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru