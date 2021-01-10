Снегопад в Челябинской области продолжается. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, снег будет идти ночью и завтра днем. Из-за непогоды сегодня образовались пробки на М-5. Водители жаловались на очень плохую видимость. А кому-то даже пришлось вызволять других автомобилистов из кювета.Дорожники с утра на «службе»: на региональных дорогах снег чистят 256 единиц техники. А ГИБДД вывела на дороги горнозаводской зоны дополнительные экипажи.— Выведены 28 дополнительных экипажей полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Челябинской области, которые несут надзор за дорожным движением, и в случае ухудшения обстановки будут оказывать помощь участникам дорожного движения, а также обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.Госавтоинспекция сопровождает снегоуборочную технику и в Челябинске. Водителей просят не оставлять машины в местах, где они могут создать помеху другим участникам дорожного движения или работе снегоуборочной техники.НА ЗАМЕТКУГде можно узнать ситуацию на региональных дорогах, а также пожаловаться на недобросовестную уборку:ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63;диспетчерская служба Комитета дорожного хозяйства города Челябинска 8951-771-73-25;диспетчерская Миндортранса 8 (351)237-88-92.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru