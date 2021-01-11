Мэр Челябинска Наталья Котова поручила оставить наземный переход-зебру на площади Революции. Им можно будет пользоваться наряду с подземным переходом.На аппаратном совещании замглавы города доложили о том, что подземный переход к трамвайной остановке открыли после ремонта. Мэр поинтересовалась, смогут ли им пользоваться маломобильные граждане.— Он сам по себе узкий, чтобы маломобильные граждане могли пользоваться. Подъемник не смонтирован, он очень узкий, будут проблемы, — отметил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.— Может оставить наземный переход на постоянной основе, чтобы создать доступную среду для маломобильных граждан? — предложила Наталья Котова.Проработать вопрос поручено замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.Ранее вице-мэр по городской среде Александр Егоров рассказывал на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM), что переход может остаться на долгое время, если положительно повлияет на трафик. За создание наземного перехода несколько лет выступали активисты: они доказывали, что пешеходный трафик не помешает автомобильному.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru