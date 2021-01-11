Из-за продолжающегося снегопада в Челябинске в понедельник, 11 января, закрыли для посещения современный каток в парке имени Терешковой. Как сообщили в управлении культуры администрации города, технический перерыв продлится в течение двух дней — завтра там будут наращивать лед.— В обычном режиме каток будет работать 13 января, — отметили в мэрии.Технический день в работе необходим для ремонта льда. Люди катаются агрессивно — специалистам приходится регулярно заделывать дыры.Напомним, современный каток с дорожками по всему парку открыли 5 декабря. На него потратили 60 миллионов рублей — деньги выделило одно из предприятий города. Созданием катка занималась компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для наморозки и поддержания льда используется хладагент. Система способна работать при температуре до +10 °C. После каждого сеанса лед обновляют ледозаливочные машины.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru