Девятилетний пес Грей, которого хозяйка привязала к двери ветклиники с просьбой усыпить, сейчас находится под присмотром ветеринаров. Хвостатому уже лучше, но «выписывать» его пока рано.— Грей продолжает получать лечение, уколы и таблетки, рвота прекратилась, понос практически тоже, проводим контрольные анализы крови на показатели печени и поджелудочной железы, видим положительную динамику! После выписки ему нужна будет особая диета, и мы приняли решение обеспечить внушительным запасом специального корма того, кто станет для Грея хозяином, — рассказали в клинике «Добрый хвост», куда на прошлой неделе привели пса.По словам ветеринаров, в случае Грея диета — это жизненная необходимость. От питания полностью зависит его здоровье, особенно в первый период после интенсивного лечения и выписки. Но диетический корм дорогой — один пакет стоит около 8,5 тысяч.Челябинцы так прониклись историей животного, что собрали для него деньги. Часть средств врачи потратили на лечение, а часть хотят оставить на покупку корма. Сотрудники клиники уверены, его запас повысит шансы Грея на пристройство и обретение новой семьи.Если у вас есть желание и возможность помочь Грею, можете принять участие в сборе. Реквизиты опубликованы в инстаграме клиники «Добрый хвост».Напомним, хозяйка Грея объяснила в записке свой поступок тем, что пес стал неуправляемым, и денег на него нет. Но ее знакомая рассказала другую версию, почему питомца решили убить.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru