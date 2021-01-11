В конце первого рабочего дня 2021 года, 11 января, в Челябинске образовались 10-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на Свердловском проспекте, проспекте Ленина (от ул. Красной до автодороги Меридиан), проспекте Победы, по улице Труда, Доватора, Братьев Кашириных, Курчатова, Воровского, Худякова. Также в городе произошло около 10 аварий.— После каникул все водить что ли разучились? — поделился автолюбитель и читатель КП-Челябинск Павел.Напомним, утром ситуация была не лучше. Пробки в городе оценивали в 9 баллов. Водители жаловались, что из-за непрекращающегося снегопада трудно управлять авто, машины просто заносит на заснеженной дороге.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru