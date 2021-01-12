Синоптики прогнозируют низкие температуры в Челябинской области с 12 по 14 января. В отдельных районах столбики термометров ночью опустятся до -25… -29 °C, местами до -36 °C. Из-за этого в городе закрывают катки для посещений, а автомобилистов призывают не выезжать на трассы региона без острой необходимости.В Челябинске днем 12 января -19… -21°C, северо-восточный ветер 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -28… -30 °C, а в светлое время суток 13 января — -23… -25 °C, ветер неустойчивых направлений 0-5 м/с.В четверг, 14 января, ночью — - 30… -32 °C, днем — -20… -22 °C, южный, юго-восточный вечер 2-7 м/с.Как сообщили в мэрии Челябинска, каток в парке Гагарина из-за низких температур в эти дни работать не будет.В горах и низинах Челябинской области, по прогнозам синоптиков, в 13 и 14 января ночью ударят 36-градусные морозы. В остальных районах в эти часы будет чуть теплее — -27… -32 °C. Днем в среду — -22… -27 °C, неустойчивый ветер 0-5 м/с, в четверг — -18… -23 °C, на крайнем западе региона -11… -16 °C, ветер южный и юго-восточный 2-7 м/с.— С 12 по 14 января чрезвычайно-опасные погодные явления могут затруднить перемещения по дорогам Челябинской и Курганской областям, — рассказали в управлении дорог «Южный Урал». — просим автомобилистов учесть данное предупреждение при подготовке к поездкам по федеральным трассам. Техника и механизмы при такой погоде работают на пределе возможностей, любая неисправность может привести к неприятным последствиям.Дорожники просят по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, а если придется ехать — быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не мешать спецтехнике.О нештатных ситуациях на федеральных дорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru