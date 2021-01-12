В Челябинской области с сегодняшнего дня, 12 января 2021 года, участковые поликлиник начали приглашать пациентов на вакцинацию от коронавируса. Об этом сегодня сообщила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.— Участковые врачи обзванивают и приглашают на вакцинацию пациентов из групп риска — с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, старшего возраста, — пояснила Ирина Гехт.А с 1 февраля на Госуслугах появится сервис записи на вакцинацию для всех желающих, независимо от группы риска. Как уточнила Ирина Гехт, все заявки будут распределены по медицинским организациям, пациентов пригласят на вакцинацию.Сообщила Ирина Гехт и о том, что перед прививкой теперь не нужны тесты на антитела.— Инфекциологи вообще говорят, что при наличии антител прививка не усугубляет ситуацию, а продлевает их действие, — добавила Гехт.Тем более, по ее словам, при массовой вакцинации сохранить тестирование невозможно.— Главное противопоказание — заболевание, которое может осложнить прививка. Например, аллергия или хронические болезни в стадии обострения, — уточнила Ирина Гехт.На сегодняшний день в Челябинской области вакцинировано около шести тысяч человек. Это медики, соцработники, педагоги, волонтеры, полицейские. До конца февраля в регион поступит еще 151 тысяча доз вакцины «Спутник V» от коронавируса. Как сообщила Ирина Гехт, сегодня начались переговоры с вузами, а также крупными предприятиями — в частности ММК.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru