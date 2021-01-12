Челябинская область до конца февраля получит 151 тысячу единиц вакцины от коронавируса. Договоренности достигнуты между правительством региона и федеральным минздравом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.Как сообщили в правительстве, сейчас идет подготовка к масштабной прививочной кампании. Будет продолжена вакцинация медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей вузов и ссузов, сотрудников полиции.Также начинается работа с лицами старше 65 лет с хроническими заболеваниями. К вакцинации подключатся крупные предприятия и образовательные организации. Часть вакцин поступит в поликлиники для вакцинации по желанию жителей.— Мы видим, что основное число заболевших ковидом на сегодня в регионе составляет взрослое население в трудоспособном возрасте, поэтому важно дать возможность прививать работников наших предприятий, — подчеркнул Алексей Текслер.Ранее в Челябинскую область поступило 6 400 доз вакцины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«А когда нам сделают?»: 6 вопросов о прививках от коронавируса в ЧелябинскеК ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru