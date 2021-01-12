В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге во вторник, 12 января, объяснила, стоит ли его бояться.— У всех, кто пребывает из Великобритании, берут ПЦР-тест на коронавирус и отправляют анализ в «Вектор», — сказала Ирина Гехт. — Эта мутация не сказывается на течении болезни. По последней информации, просто некая модификация вируса, которая протекает в такой же клинической картине, что и другие штаммы. Бояться его не стоит.В ноябре 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые обнаружили в Челябинской области мутировавший вариант коронавируса. Но главный внештатный эпидемиолог региона Александр Выгоняйлов заверил, что все не так страшно и объяснил почему.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru