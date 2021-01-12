У вакцины «Спутник V» есть ряд побочных эффектов. Об этом сегодня на брифинге рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.— Некоторые отмечают повышение температуры, некоторые абдоминальные или головные боли. Но все эти осложнения длится не более одного дня. Кто-то вообще безболезненно переносит прививку, — сообщила Ирина Гехт. — На мой взгляд, это все-таки безопаснее последствий заболевания коронавирусом.Сообщила Ирина Гехт и о том, что перед прививкой теперь не нужны тесты на антитела.— Инфекциологи вообще говорят, что при наличии антител прививка не усугубляет ситуацию, а продлевает их действие, — добавила Гехт.Тем более, по ее словам, при массовой вакцинации сохранить тестирование невозможно.— Главное противопоказание — заболевание, которое может осложнить прививка. Например, аллергия или хронические болезни в стадии обострения, — уточнила Ирина Гехт.На сегодняшний день в Челябинске привито 6 тысяч человек. До конца февраля в регион поступит еще 151 тыс. доз вакцины «Спутник V». По-прежнему в приоритете группы риска: медики, учителя, полицейские, волонтеры. В ближайшее время начнут делать прививки на крупных предприятиях, в частности ММК, а также в вузах.С сегодняшнего дня участковые поликлиник начали обзванивать пациентов из групп риска (старше 60 лет, с сахарным диабетом и сердечной гипертензией) и приглашать на вакцинацию.С 1 февраля на портале Госулуги появится возможность записаться на вакцинацию всем желающим. Вице-губернатор сообщила, что все заявки распределят по больницам и южноуральцев пригласят на прививку.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru