В Челябинскую область пришли холода. Повлияют ли морозы на рост заболеваемости коронавирусом, КП-Челябинск узнала у главного внештатного эпидемиолога Минздрава Челябинской области Александра Выгоняйлова.— Морозы — это не та ситуация, которая принципиально влияет на подъем заболеваемости воздушно-капельными инфекциями. Как раз наоборот, рост идет после того, как после холодов люди начинают собираться группами и контактировать, — рассказал Александр Выгоняйлов. — Все-таки во время морозов люди не кучкуются, стараются реже выходить на улицу, посещать магазины, так или иначе стремятся закрыть рот и нос, защищаясь от холода, и это дополнительные барьеры, которые снижают риск передачи инфекции. В основном заражаются внутри закрытых непроветриваемых помещений. Конечно, морозы этому способствуют, но обычно мы всегда видим подъем после холодов. Морозы могут привести к росту заболеваемости, но не напрямую, а именно поведение населения.Главный эпидемиолог Челябинской области подтвердил, что ситуации с распространением коронавируса это тоже касается. По словам Александра Выгоняйлова, на рост заболеваемости COVID-19 в ближайшее время скорее повлияет возвращение людей, выезжавших за пределы региона в новогодние каникулы, и их возвращение в организованные коллективы.— Если на рабочем месте не соблюдается режим проветривания, кварцевания, нарушается гигиена рук и масочный режим, то это будет способствовать подъему заболеваемости, — добавил Выгоняйлов. — Через неделю мы это оценим. И это тоже будет поведение населения, а не морозы.Эпидемиолог подтвердил, что в Челябинской области пока нет официально подтвержденного Роспотребнадзором случая гриппа. Надзорное ведомство выборочно обследует пациентов с тяжелыми формами ОРВИ, в том числе на грипп, и пока положительные результаты не выявлены.Из-за низких температур в Челябинске до 14 января включительно не будет работать каток в парке Гагарина, а дорожники просят по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, а если придется ехать — быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не мешать спецтехнике. Занятия в школах для учеников 1-7 классов 13 января отменили.КП-Челябинск узнала, когда в Челябинской области закончатся лютые морозы и станет теплее.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru