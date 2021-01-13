На Копейском шоссе, в районе остановки «Горелова», маршрутный ПАЗ с пассажирами врезался в столб. Авария произошла во вторник, 12 января, около 21:10.— Паccажиры лежат на земле. На место приехали peaнимaция и пoжaрные. Водитель зажат в кабине, — пишут очевидцы в паблике Копейск (В)Теме.Как сообщили журналисту КП-Челябинск в горздраве, водителя госпитализировали в железнодорожную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Четверо пассажиров получили ушибы, от госпитализации отказались.В отделе пропаганды БДД городской ГИБДД прокомментировали, что маршрутчик не справился с управлением.Отметим, что в Челябинске и области участились ДТП с наездами на ограждения и столбы. Там же, на Копейском шоссе, водитель троллейбуса не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. А в Миассе иномарка влетела в столб и загорелась, по словам очевидцев, это было такси.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru