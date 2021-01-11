Челябинские рестораторы тепло поприветствовали смягчение ограничений на работу по ночам. Сегодня они официально сняты, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на пресс-службу губернатора Алексея Текслера.— Вместе с предпринимателями, прямо скажем, поиздержавшимися и натерпевшимися от противоэпидемических мер, обрадовались, было, и посетители. Впрочем, срочно планировать корпоративы с танцами в честь (хотя бы) Старого Нового года, дабы поздравить друг друга в коллективах с отступающим, не советуем. Групповые развлекательные мероприятия в заведениях общественного питания еще под запретом, — уточняют авторы «Челябушки». — Да, прирост пациентов с коронавирусом в регионе снижается (меньше 300 в сутки), но пока не существенно, следовательно, сохраняется риск заражений. По случайному совпадению в Карталах, Еткуле и Долгодеревенском частично закрываются ковидные базы — вот когда в обычный формат перейдут абсолютно все профильные госпитали, так и повод для корпоративов появится.На утро 11 января число заболевших в области составляло 39 105 человек.