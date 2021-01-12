По оценкам общественников, в центре Челябинска год начался очень странно — с новой стройки, развернувшейся на пересечении улицы Володарского с проспектом Ленина, и оправданного беспокойства жильцов соседних домов. Высотка под 30 этажей прямо рядом с ТК «Алое поле» будет предназначена для жилья, гостиницы, фитнес-центра и торговых площадей, — сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».— Что же на это нам скажут власти? А нынешняя мэрия вообще, как выяснилось, не при делах. Разрешение на возведение выдавал состав администрации в далеком 2005-м, к тому же, земля сейчас находится в аренде у фирмы «Южуралспецмонтажстрой», — уточняют авторы «Челябушки». — Такие вот приветы из прошлого в виде точечной (уплотнительной) застройки. Растем не вширь, но изнутри. Деревья вырубать не потребовалось и на том спасибо. Теперь главное, чтобы у авторов проекта раньше срока не закончились энтузиазм и деньги, а объект не пополнил галерею знаменитых челябинских недостроев.Отметим, что в мэрии подчеркнули: данный участок земли не принадлежит городу, а находится в собственности Российской Федерации.