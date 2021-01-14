Сильный южный и юго-восточный ветер принесет в Челябинскую область потепление. Днем его порывы, согласно прогнозу синоптиков, будут достигать 12-14 м/с, и к субботе, 16 января, воздух прогреется до -3… -8°C.Сегодня в Челябинске из-за холодов отменили занятия в школах города для учеников с 1 по 11 класс первой и второй смены. Ночью и в утренние часы столбики термометров показывали отметку -30°C и больше. Днем, по данным челябинского гидрометцентра, потеплеет до -21… -23°C. Ветер — 3-8 м/с.В пятницу, 15 января, в Челябинске будет облачно, с прояснениями и возможен небольшой снег. Ночью прогнозируют -22… -24°C, а днем столбики термометров поднимутся до значений -9… -12°C, скорость ветра — 4-9 м/с, возможны порывы до 12 м/с.В субботу, 16 января, ночью -10… -12°C, днем -5… -7°C, ветер 4-9 м/с.В Челябинской области теплее: сегодня днем после 40-градусных ночных морозов столбики термометров поднимутся до -18… -23°C, в низинах — до -27°C, в горах — до -10… -15°C. Ветер 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Преимущественно без осадков.К вечеру начнет холодать, и ночью 15 января, температура воздуха опустится до – 21… -26°C, на крайнем западе Челябинской области — до -11… -16°C. Возможен небольшой снег, в отдельных районах — метели. Днем порывы ветра могут достигать 14 м/с, но столбики термометров будут колебаться в значениях -8… -12°C, на крайнем западе ожидается -4°C.В субботу, 16 января, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег. Ночью -9… -14°C, днем -3… -8°C. Скорость ветра — 4-9 м/с.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru