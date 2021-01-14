Сегодня, 14 января, закаленные южноуральцы соберутся на праздничный заплыв в поселке Ленинск под Миассом. Будут купаться в проруби, зажигать свечи и варить плов. Так моржи хотят отметить Старый Новый год.— Приедет примерно человек 15. А мороз, что мороз? Мы же моржи. Сегодня вечером все равно будет теплее, — рассказал КП-Челябинск председатель клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев.Моржи из Миасса регулярно устраивают интересные заплывы. Так, 30 декабря, они украсили 25-метровую прорубь финскими свечами, сделанными из пеньков. Получилось очень эффектно — слияние стихий. А в прошлом году удивили соцсети фотосессией в бикини и юбках-пачках.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru