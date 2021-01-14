В Челябинск приедет Виктория Абрамченко — вице-премьер, курирующая экологию. Об этом сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков на радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3FM).Точная дата пока не утверждена. Скорее всего, это будет в конце января. Визит планировался еще в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии. Так совпало, что во время большой пресс-конференции Владимира Путина вопрос о мусорной реформе задала журналист из Магнитогорска Ольга Балабанова. Она отметила, что проблема касается всей страны.— Программа нам не известна. Виктория Валериевна выбирать программу сама. Она активно посещает регионы, смотрит что выполняется. Не так давно она озвучивала на уровне президента России, что одна из побед нацпроекта экологии — челябинская городская свалка, — рассказал Виталий Безруков. — Мы думаем, что она посетит свалку. Нам есть что показать: рекультивация завершается в этом году, весной уже будет зеленый холм.Сейчас бывшая городская свалка, проработавшая больше 70 лет, представляет собой холм, укрытый изоляционным материалом, который не дает ей рассыпаться. Затем будут откачивать свалочную воду и газы. Как отметил Виталий Безруков, свалка давала 20-22% выбросов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru