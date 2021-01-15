Компании семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — АО «Макфа» — не удалось через суд вернуть залог в 30 миллионов рублей, внесенный за топ-менеджера предприятия Андрея Чуркина. Он проходит в качестве обвиняемого по делу о получении взяток от бизнесменов в пользу бывшего главы региона.— Суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя АО «Макфа» и оставил без изменения постановление Центрального районного суда от 27 октября 2020 года, — сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. — Тогда суд отказал в принятии к рассмотрению ходатайства о возврате залога в 30 миллионов рублей, внесенных предприятием в обеспечение явки обвиняемого Чуркина.Районный суд указал, что мера пресечения в виде залога не отменялась и не изменялась, а ходатайство должно рассматриваться следователем, который ведет дело.Объявленный в розыск Андрей Чуркин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Меру пресечения в виде залога в 30 миллионов ему избрали 22 марта 2018 года.В августе генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата Государственной Думы Вадима Белоусова. Вместе с бывшим гланым бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргаритой Бутаковой он подозревается в получении крупной взятки.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru