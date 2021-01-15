Минздрав проводит проверку по смерти учителя из Копейска Валерия Архипа. Напомним, педагогу, переболевшему коронавирусом, стало плохо с сердцем. Из одной больницы его отправили в другую, по дороге он скончался.— Это может быть связано с диагнозом. Есть определенная маршрутизация с той или иной патологией, только по этому поводу, — прокомментировал КП-Челябинск министр здравоохранения Юрий Семенов.Министр отметил, что случай еще не до конца изучен. О результатах обещали сообщить позже.Вице-губернатор Ирина Гехт заверила, что переболевший коронавирусом остаются под наблюдением врачей.— Мы с рук на руки передаем на амбулаторное звено. В частности, переболевшим выписывают антикоагулянты препятствуют тромбообразованию, — сообщила Ирина Гехт.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru