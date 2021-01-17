В ночь с 18 на 19 января челябинские верующие отметят Крещение. Многие в этот день захотят окунуться в купели. КП-Челябинск публикует, какой будет погода на Крещение в 2021 году и дадут ли январские морозы искупаться в освященной воде всем желающим.По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 18 января температура воздуха в Челябинске ожидается -19,-21 градусов, днем потеплеет до -15,-17.В Крещенскую ночь ожидается понижение температуры воздуха до -24 градусов и усиление ветра, из-за чего после купания в прорубе легко замерзнуть.Днем 19 января ожидается снегопад.В этом году в Челябинске подготовят пять иорданей. Список адресов смотрите по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru