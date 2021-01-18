В Челябинске ГИБДД объявила войну любителям уличных гонок. Одного из них намерены лишить прав — документы на водителя Mercedes-Benz уже поданы в суд.По ночам молодые люди устраивают дрифт в центре города и снимают это на видео. На роликах они демонстративно проезжают мимо патрульных машин. Видеозаписи появляются в паблике «Majorka.chel». В кадре — дорогие машины, которые стоят ни один миллион рублей. Одно из последних видео автолюбители назвали «Собака лает — караван идет».— Госавтоинспекция реагирует мгновенно. Как только появляется информация, мы с ними работаем четко, жестко. Никаких поблажек не будет. Сегодня пригласили представителей этого сообщества к себе гости. Командир полка пообщался с ними и объяснил что в городе можно и что нельзя, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) замначальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.Автолюбителям порекомендовали использовать специальные трассы, а не гонять по улицам и под окнами жилых домов.— Мы знаем места, где у них собрания. Объяснили, что если под окнами ваших родителей будут дрифтить такие же товарищи, будет ли вам приятно, — продолжает Алексей Горшков. — Люди молодые, горячие, думают, что можно немного хулиганить в городе.Ранее «Комсомолка» писала, как та же группа молодых людей устроила дрифт на стоянке ТРК, едва не разбив припаркованную машину. В прошлом году оштрафовали 23-летнего водителя BMW, устроившего дрифт в центре города.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru