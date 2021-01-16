Челябинские гонщики устроили дрифт на парковке. Судя по видео, это ТРК «Родник». Черный автомобиль, проезжая между машин, ушел в занос и едва не задел припаркованный автомобиль.Видео появилось в сообществе majorka.chel в Instagram.— Скилл или везение? — задали вопрос авторы видео.— Нашел место для покатушек. Чистое везение? — пишет pol174.— Везение на мой взгляд, я прям напряглась, — пишет ruddy__life.Как сообщала ранее «Комсомолка», в декабре в Челябинске оштрафовали 23-летнего водителя BMW, устроившего дрифт в центре города. Гонщики выложили видео, даже не «замазав» номера авто, поэтому найти их не составило труда.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru