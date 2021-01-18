Сегодня, 18 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес в Законодательное собрание региона законопроект о расформировании горздрава Челябинска и управления здравоохранения Карталинского района.— Похожий процесс происходит в других субъектах. Это федеральный тренд. У нас в области ликвидируется управление здравоохранения в Карталах, где есть одна городская больница, и в Челябинске, это, по-моему, больше 20 медицинских учреждений, — рассказал КП-Челябинск председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков.Полностью распустить горздрав планируют в течение полугода, то есть до 31 июля.— За этот период будет решен вопрос материально-технической базы, — добавил Сергей Буяков. — Наверно, ликвидация одного из дублирующих подразделений с учетом того, что это рекомендация министерства здравоохранения России, является хорошим решением.Напомним, об этом сообщила Ирина Гехт еще в декабре 2020 года и объяснила, что изменится после расформирования структуры.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru