Областной Роспотребнадзор проверил качество воды в куплях Челябинска на озере Смолино, Первом озере и в Шершневском водохранилище.Исследования проб показали, что вода озера Смолино не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Вода в остальных купелях проверку на качество успешно прошла.Также в ведомстве рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий во время пандемии и напомнили о правилах профилактики распространения коронавируса.— При планировании участия в обрядовых мероприятиях, гражданам необходимо уделить особое внимание на обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социальной дистанции между людьми, — обратились к верующим в Роспотребнадзоре Челябинской области.РАНЕЕ НА ТЕМУВ мэрии назвали адреса купелей в ЧелябинскеВ этом году окунуться на Крещение можно будет в пяти местах (адреса)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru