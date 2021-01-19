В Челябинске закрыли официальные купели, оборудование на Крещение. Как сообщили в городской поисково-спасательной службе на водных объектах, за время дежурства в ледяной воде искупались 4214 человек.В крещенскую ночь окунулись в иорданях 2618 челябинцев. Происшествий в разрешенных местах купаний зафиксировано не было. Возле всех купелей дежурили спасатели, сотрудники полиции и бригады скорой помощи.Всего в этом году было оборудовано пять мест для крещенских купаний. Журналисты КП-Челябинск тоже побывали на озере Смолино: показываем, что там происходило.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru