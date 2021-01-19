Сегодня ночью, 19 января, челябинцы праздновали Крещение, окунаясь в ледяную воду. КП-Челябинск побывал возле купели на озере Смолино и на службе в храме Утоли моя печали. Показываем, как это было.В этом году привычную горожанам купель на озере Смолино возле храма Утоли моя печали перенесли в другое место — к комплексу «СмолиноПарк». Вечером накануне Крещения региональный Роспотребнадзор сообщил, что вода в Смолино не соответствует нормам. Но челябинцев это не остановило.Вечером возле купели собралось несколько десятков верующих, которые не испугались мороза — минус 24 градуса.Окунались с благоговением, выныривали в шоке — так окрестил действо сотрудник КП-Челябинск, который побывал на Смолино. Не всем пришлась по душе ледяная водичка, особенно детям. Девочка, которая ныряла вместе с бабушкой, разревелась от холода.После окунания возле купели задерживались не многие — погода не располагает. Кстати, согреться и переодеться можно было в палатке.В Челябинских храмах прошли службы. Купить освещенную воду можно до 21 января.— Спасительную силу Божию от святой воды мы можем получить только в том случае, если будем принимать ее с верой и покаянием. Только тогда крещенская вода действительно будет в помощь и исцеление души и тела, — сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.В Челябинской митрополии уточнили, что крещенскую воду принято употреблять утром натощак с кусочком просфоры и молитвой, а также во время болезни, окроплять ей свои жилища — главное, делать все с благоговением и верой, упованием на милость Божию.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru