Блогер из Челябинской области Дима Масленников вошел в топ самых популярных «ютуберов»

Канал Димы Масленникова занял 10 место в рейтинге. Фото: instagram.com/dima_maslen

Блог уроженца Усть-Катава, известного видеоблогера Димы Масленникова, попал в двадцатку самых популярных YouTube-каналов 2020 года. Топ составила компания «Медиалогия». Канал Димы занял 10 место в рейтинге. Вот кто еще вошел туда.

Скриншот: www.mlg.ru

Дима Масленников публикует ролики в жанрах: лайфхаки, охота за приведениями и экстрим-видео. В YouTube на Масленникова подписаны 9,43 млн человек.

Напомним, в декабре видеоблогер снялся в клипе Ольги Бузовой и DAVA на песню «Снежинки». в семиминутном ролике рассказывается предновогодняя история любви. В ней Дима сыграл младшего брата Давы, ворвавшись на место действие с экранной мамой Мариной Федункив. Также Дима Масленников занимался разгадкой тайны перевала Дятлова.

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