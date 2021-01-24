Конечная точка шествия - площадь у памятника Курчатову. ФОто: Читатель КП-Челябинск

В Челябинске заработали уличные камеры видеонаблюдения «Интерсвязи», которые «обвалились» вчера. И жители города теперь могут увидеть, как прошел несогласованный митинг вчера, 23 января.

Минтингующие прошли от аллеи Славы до памятника Курчатову

В компании причину сбоя сервиса «Улицы онлайн» по всей Челябинской области объяснили резко возросшим количеством запросов к порталу видеонаблюдения и пообещали сохранить архивные видео.

Публикуем видеозапись с камер на улице Ленина — там где, проходили митингующие: с пересечения с улицей Энгельса и возле ЮУрГУ.

Как сообщал вчера наш корреспондент, к моменту, когда участники акции дошли до «Уральских пельменей», людей стало меньше. Из-за мороза молодежь разошлась по магазинам и кафешкам, которые встречались по дороге.

По проспекту Ленина протестующих сопровождают машины полиции, Росгвардии, ДПС. На видео заметно, как сотрудники полиции идут по обочине дороги. Конечная точка маршрута — площадь у памятника Курчатову. Как сообщали читатели КП-Челябинск, там были задержания.

Шествие сопровождали силовики Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Официальные данные о количестве участников митинга и задержанных пока нет. В ГУ МВД по Челябинской области обещали ответить на вопросы позже. Телеграм-каналы, ссылаясь на разные источники, называют цифры от 900 до 5000 человек. По данным уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, на 18:00 23 января в Челябинске было задержано 12 несовершеннолетних.

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