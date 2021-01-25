Стала известна дата прощания с известным челябинским промышленником и депутатом Заксобрания Александра Федорова

Александру Федорову 1 февраля должно было исполнится 69 лет. Фото: Cheladmin.ru

Церемония прощания с известным промышленником, совладельцем ЧТПЗ Александром Федоровым состоится 27 января в Челябинском театре оперы и балета.

— Прощание пройдет с соблюдением всех эпидемиологических мер и с ограниченным кругом участников, — сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.

Александр Федоров скончался на 69 году жизни. Вся его трудовая жизнь была связана с Челябинским трубопрокатным заводом, куда он пришел сразу после студенческой скамьи. Прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО «ЧТПЗ», последние годы возглавлял совет директоров предприятия. Во многом благодаря Александру Федорову ЧТПЗ первым в стране внедрил технологии «Белой металлургии».

Александр Федоров был вице-президентом ЧРОР «Союз промышленников и предпринимателей», инициатором ряда благотворительных проектов. В течение пяти созывов он представлял интересы избирателей Ленинского района в Законодательном Собрании Челябинской области. Александр Федоров занимает 50 строчку в рейтинге «Форбс» «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2020».

— Уход Александра Анатольевича Федорова — огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны, — сообщает правительство региона.

— Для многих депутатов он был не просто соратником и коллегой, Александр Федоров был настоящим, верным другом. Он был из числа тех, кто мало говорит, но много делает. Не поклонник громких речей и шумихи, он оставил о себе память в перспективных промышленных проектах, таких как «Белая металлургия», в ярких благотворительных и творческих начинаниях, — присоединились к соболезнованиям руководство и депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

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