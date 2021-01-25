«Не нужно ничего городить»: челябинский краевед раскритиковал идею поставить памятник царю на Алом поле

Фото: Храм Александра Невского / vk.com

Челябинский краевед Юрий Латышев высказал свое мнение касательно идеи устновить памятник Александру II на Алом поле. По его словам, властям лучше много раз подумать, прежде чем возводить скульптуру, потому что в будущем за ним могут перестать ухаживать и памятник станет выглядеть плачевно.

— Сначала нужно навести порядок с теми памятниками, которые есть, — рассказал Юрий Латышев радио «Комсомольская правда — Челябинск». — С точки зрения закона они никак не защищены, их ставят, а потом перестают ухаживать, поэтому лучшего его не ставить. За памятниками нужно не только смотреть, но вкладывать средства в обслуживание.

Даже про памятники культурного наследия порой забывают, а про обслуживание новых и говорить не стоит. Что касается идеи поставить памятник именно царю, то Юрий Латышев считает, что сам по себе собор Александра Невского уже является отличным памятником. Александр II действительно был в Челябинске проездом, но конкретно для города ничего глобального не сделал. Поэтому что-то городить, да еще и на Алом поле — лишнее.

— Было бы целесообразно ввести мораторий на установку памятников на пять лет, — рассказал Юрий Латышев радио «Комсомольская правда — Челябинск». — Через пять лет пусть ставят, но за пять лет очень хорошо подумают, нужно ли это, нужно ли это в этом месте и как быть после того, как памятник установят.

Напомним, власти Челябинска планируют установить памятник Александру II на территории Алого поля. Этот вопрос будет обсуждаться на общественных слушаниях 28 января.

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