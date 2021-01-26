Власти рассказали, как в Челябинской области обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

В регионе пока нет гриппа Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области сегодня ниже эпидпорога на 4%. Об этом сегодня, 26 января, на брифинге рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Кроме того, судя по данным мониторинга Роспотребнадзора, пока на территории области не выявлено штаммов гриппа, — добавила Ирина Гехт.

Ирина Гехт также сообщила, что в регионе стало больше бессимптомных заболеваний коронавирусом. Подробнее — в материале КП-Челябинск.

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