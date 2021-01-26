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Коронавирус Covid-19

Власти рассказали про повторные заражения коронавирусом в Челябинской области

А также — намерены ли они начать снимать ковидные ограничения
Валентина ВАГАНОВА
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По словам Ирины Гехт, единичные случаи, когда южноуральцы переболели дважды, возможны.

По словам Ирины Гехт, единичные случаи, когда южноуральцы переболели дважды, возможны.

Фото: ИВАНОВА Диана

На традиционном брифинге по коронавирусу во вторник, 26 января, журналисты спросили у властей, зафиксированы ли в Челябинской области повторные случаи заражения ковидом.

— Наверное эти случаи возможны. Мне пока сказать сложно. Массовых повторных заражений коронавирусом в медучреждениях не фиксируется. Сейчас идет риновирусная инфекция, мы видим, что коронавирус отступает, — ответила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Также был поднят вопрос о снятии ковидных ограничений. На днях президент Владимир Путин заявил, что ситуация в стране по коронавирусу стабилизируется, и уже можно постепенно начинать снимать ограничения. Но региональные власти пока не спешат с этим.

— Снятие ограничений возможно по предписанию главного санврача региона, который оценивает эпидситуацию. Если мы говорим об этапности снятия ограничений, то здесь должны быть выполнены несколько параметров: это и уровень тестирования и коэффициент распространения инфекции, который должен быть 0,8 в течение двух недель, он у нас сегодня 0,97 и только несколько дней снижался до 0,8, — рассказала вице-губернатор.

Ирина Гехт отметила, что в области много бессимптомных носителей, выявлять которых помогает тестирование в ТРК. По ее словам, тренд на снижение наметился, но пока снимать ограничения рано — важно закрепить эту тенденцию. К тому же, близится сезон гриппа.

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Коронавирус в Челябинской области 2021