Власти объяснили, почему в Челябинске закрыли детское отделение урологии

В ОКБ №3 прошла реорганизация отделения детской урологии Фото: Валентина ВАГАНОВА

В челябинском детском урологическом отделении ОКБ №3 прошла реорганизации. Согласно приказу Минздрава, помощь маленький пациентам теперь оказывают в областной детской клинической больнице. Министр здравоохранения региона Юрий Семенов встретился с врачами и медперсоналом «тройки» и ЧОДКБ и рассказал, чем закончилась эта история.

— Всем были выданы уведомления о том, что у них изменяются условия труда, о том, что происходит реорганизация отделения. В настоящее время большинство сотрудников среднего медицинского персонала и один врач остались в областной клинической больнице №3, остальные вышли из отпуска. Был один врач в отпуске и заведующий отделением, они еще думаю, как будут устраиваться на работу. У них есть уведомление, они могут два месяца думать, — рассказал Юрий Семенов.

В бывшем урологическом отделении временно разместится гнойная хирургия, база которой находится на капитально ремонте. После того, как отделение освободится, там планируют оказывать помощь пациентам со спинальными травмами. Такого отделения, по словам министра, еще нет в Челябинской области.

— Мы собираем информацию о востребованных отделениях. Может быть, это будет кардиологическое отделение, возможно, мы откроем отделение реабилитации дополнительное после нарушения мозгового кровообращения, либо отделение по лечению нейротравмы, — добавил министр.

Заместитель губернатор Ирина Гехт также объяснила, что у ОКБ №3 не было лицензии на оказание педиатрической помощи.

— Если говорить об оборудовании: детские аппараты ИВЛ есть только в ЧОДКБ. Поэтому решение о реорганизации обдумано и логично. Помощь детям должна оказываться в специализированных, высокотехнологичных детских больницах, где есть соответствующая лицензия, специалисты, оборудование, которое нужно детям. Кстати, большая часть специалистов переходит в ЧОДКБ, — сказала Ирина Гехт.

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