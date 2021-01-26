Илья Варламов раскритиковал начальника челябинской ГИБДД за мнение о подземном переходе

Илья Варламов раскритиковал начальника челябинской ГИБДД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский блогер Илья Варламов раскритиковал начальника ГИБДД Челябинска Алексея Горшкова за его мнение о подземных переходах. Так Алексей Горшков остался не доволен тем, что мэрия Челябинска решила оставить наземный пешеходный переход к площади Революции через улицу Цвиллинга.

— Это нонсенс — когда есть подземный пешеходный переход, дублировать его наземным. Госавтоинспекция против этого наземного перехода, и мы будем принимать все меры для того, чтобы его исключить. Это в принципе неправильно. Весь современный мир, Европа, или на кого все люди любят равняться, — все пытаются убрать пешеходов от пересечения с транспортными средствами — подземные, надземные переходы, развязки, по которым переходят дорогу, — заявил Алексей Горшков в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск».

Главным аргументом начальника ГИБДД стала аварийность. Однако Илья Варламов считает, что подземные переходы никак не нее не влияют, а наоборот провоцируют людей нарушать правила и перебегать дорогу в неположенном месте.

— В любом случае, гаишники не должны вмешиваться в проектирование города. Вообще. Совсем. Никогда. Это не их дело, ставить ли городу заборы вдоль проезжей части, какие должны быть знаки, сколько на перекрестке должно быть светофоров и какие переходы нужны на улице, — написал Варламов в «Живом журнале».

Напомним, у вас есть возможность задать вопрос начальнику ГАИ Алексею Горшкову. Заявку можно оставить анонимно, либо указать оставить контакты для обратной связи.

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