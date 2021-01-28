Семья из Копейска отсудила полтора миллиона за смерть 9-летней дочери в больнице

Региональный минздрав и детская поликлиника Копейска должны будут выплатить семье 1,5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный суд Челябинска частично удовлетворил иск родителей девятилетней девочки, скончавшейся в больнице Копейска год назад. Маленькая пациентка умерла в новогодние праздники. Врачи лечили ее от ротавируса и гастрита, хотя у ребенка была опухоль мозга. Это выяснилось уже при вскрытии.

— Судом установлено, что в поликлинике ребенку была оказана медицинская помощь ненадлежащего качества, что повлекло за собой невозможность установления верного диагноза, и, как следует, оперативного лечения от заболевания, которое явилось непосредственной причиной смерти. Суд взыскал с ответчиков компенсацию морального вреда в пользу родственников в различных суммах, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Как СМИ рассказали родители девочки, Минздрав Челябинской области и детская поликлиника Копейска должны будут выплатить семье 1,5 млн рублей.

Напомним, школьница — одна из трех детей, скончавшихся в копейской детской больнице за месяц. Из-за неправильного диагноза и лечения тут погибли еще два мальчика, 5 и 13 лет.

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