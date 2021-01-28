В центре Челябинска из-за взрыва газа в подземном переходе закрыли движение транспорта

Транспорт к месту ЧП не пропускают. Фото: Сергей СОТНИКОВ

В центре Челябинска закрыто движение транспорта по улице Воровского на участке от Тимирязева до проспекта Ленина. Как сообщил главный специалист городского управления транспорта Евгений Талыпов, троллейбусы, маршрутные такси и личные автомобили не пропускают из-за ЧП в подземном переходе.

— Транспорт стоит из-за произошедшего в подземном переходе, — рассказал Евгений Талыпов. — Маршрутные такси частично проезжают, троллейбусы и личные автомобили стоят.

Сегодня, 28 января, в 12:20 во время ремонтных работ в подземном переходе на площади Революции в Челябинске взорвался газовой баллон. Взрыв прогремел возле выхода на Арбитражный суд. По предварительным данным, пострадал один человек, его состояние уточняется.