В подземном переходе в Челябинске из-за взрыва газа обрушился потолок

В подземном переходе наводят порядок. Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске в результате взрыва баллона с газом в подземном переходе на площади Революции обрушился навесной потолок. Об этом сообщил источник в правительстве области.

— Взорвался газовый баллон в подсобном помещении, — рассказали в правительстве. — Один человек пострадал, обрушился подвесной потолок. Кроме того, возник пожар — горят вещи рабочих.

Взрыв прогремел 28 января в 12:20 во время ремонтных работ в подземном переходе на площади Революции. ЧП произошло возле выхода на Арбитражный суд. Пострадал один человек, в гордзраве рассказали о его состоянии.

Движение транспорта закрыто.