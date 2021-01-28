Депутаты Заксобрания одобрили передачу больниц Челябинска министерству здравоохранения региона

Теперь все больницы станут областными. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 28 января, депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили передачу полномочий горздрава и больниц министерству здравоохранения региона. Проект был внесен губернатором Алексеем Текслером.

На данный момент в собственность Челябинской области уже перешло 96 муниципальных учреждений здравоохранения. Процедура полностью завершена в 37 муниципальных образованиях. Оставался только Челябинск.

На заседании министр здравоохранения региона Юрий Семенов отметил только позитивными результаты от перемен. В их числе единая система управления сетью медицинских организаций, более рациональная маршрутизации пациентов, то есть прикрепление их в больницам и госпитализация в необходимые учреждения, а также повышение доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

При этом финансироваться больницы будут напрямую из бюджета Челябинской области. Завершить передачу медицинских организаций Челябинского городского округа и Карталинского муниципального района в государственную собственность Челябинской области планируется до 31 июля.

Законопроект депутаты одобрили сразу в первом и третьем чтениях.

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