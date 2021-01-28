Власти Челябинска рассказали о судьбе перехода на Цвиллинга

Сохранить наземный переход просят челябинцы. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В администрацию Челябинска поступило много обращений от горожан с просьбой оставить временный наземный пешеходный переход на улице Цвиллинга. Что решили власти — рассказала мэр Челябинска Наталья Котова на пресс-конференции.

— Мы посчитали стоимость работ, чтобы сделать все переносы по закону. Ведем переговоры с ГУ МВД. Пока достигли договоренности, что, скорее всего, после всей проработки вопроса наземный переход оставим, — сообщила Наталья Котова.

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