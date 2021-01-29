В Челябинске ограничат движение транспорта и пешеходов из-за несогласованного митинга

Чтобы вас случайно не приняли за участника несогласованной акции, заранее спланируйте маршрут. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

В Челябинске в воскресенье, 31 декабря, ограничат движение автомобилей и пешеходов в местах возможного проведения несанкционированных акций. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, Это необходимо для охраны порядка и безопасности дорожного движения.

— Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты в целях исключения стать участником несогласованных публичных мероприятий, не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее мэрия предупредила челябинцев о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.

В Челябинске из-за незаконной акции в центре города в минувшую субботу возникли пробки.

Толпу митингующих сопровождали силовики и старались не допустить опасных ситуаций.

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