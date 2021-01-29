Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

В Челябинске ограничат движение транспорта и пешеходов из-за несогласованного митинга

О возможных пробках предупредили в ГИБДД
Ольга СЕМЕНЮК
Комментарии (4)Комментарии (4)
Чтобы вас случайно не приняли за участника несогласованной акции, заранее спланируйте маршрут.

Чтобы вас случайно не приняли за участника несогласованной акции, заранее спланируйте маршрут.

Фото: Сергей ГРУШАКОВ

В Челябинске в воскресенье, 31 декабря, ограничат движение автомобилей и пешеходов в местах возможного проведения несанкционированных акций. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, Это необходимо для охраны порядка и безопасности дорожного движения.

— Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты в целях исключения стать участником несогласованных публичных мероприятий, не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее мэрия предупредила челябинцев о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.

В Челябинске из-за незаконной акции в центре города в минувшую субботу возникли пробки.

Толпу митингующих сопровождали силовики и старались не допустить опасных ситуаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru