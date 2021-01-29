Челябинский областной суд сократил срок убийце местного бизнесмена

Челябинский областной суд смяглчил приговор убийце бизнесмена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд рассмотрел аппеляцию Сергея Трусов, застрелившего бизнесмена Вадима Прохорина, и смягчил приговор Миасского городского суда. Вместо 13 лет в колонии подсудимому назначили 12 лет и 11 месяцев с ограничением передвижения на год и пять месяцев.

— Кроме того, апелляционная инстанция отменила приговор суда в части решения об отказе во взыскании с осужденного в пользу вдовы потерпевшего в счет возмещения имущественного ущерба 604 тыс. рублей, передав уголовное дело на новое рассмотрение, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, трагедия произошла в новоголние праздники 2019 года. Прохорин поехал в лес, где встретил Трусова. Между мужчинами завязалась ссора. Подсудимый дважды выстрелил из ружья, а потом спрятал тело убитого в снегу. А также похитил снегоход бизнесмена.

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