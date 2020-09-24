Охотника, застрелившего бизнесмена в новогодние праздники, отправили в колонию

Кроме убийства охотника признали виновным в угоне снегохода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд отправил в колонию 50-летнего охотника из Карабаша Сергея Трусова, который в новогодние праздники 2019 года застрелил бизнесмена Вадима Прохорина. За убийство и угон снегохода ему дали 13 лет колонии строгого режима. После освобождения он будет ограничен в передвижениях еще на 1,5 года.

— Также судом удовлетворены исковые требования супруги погибшего о взыскании морального и материального вреда на сумму свыше 3 млн. рублей: по 1 млн на супругу и двоих детей, а также оплата похорон, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, в злополучный день — 5 января — Прохорин поехал в лес, где встретил Трусова. Между мужчинами возникла ссора на почве личной неприязни. Трусов предполагал, что Прохорин причастен к поджогу его охотничьего домика. Как сообщали ранее в следственном комитете, он дважды выстрелил из охотничьего ружья, а затем закопал тело в снег. Его снегоход он отогнал подальше и поджог.

— Тело потерпевшего и сгоревший снегоход обнаружили на следующий день благодаря своевременно организованным поискам друзей погибшего, — сообщила Наталья Мамаева.

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