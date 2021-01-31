На несанкционированном митинге в Челябинске задержали 128 человек, среди них есть несовершеннолетние

Участники несанкционированной акции спровоцировали силовиков на задержание. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на несанкционированном митинге, по данным на 17:50, задержали 128 человек, их них 16 — несовершеннолетние. Общее число участников акции оценить сложно, но пришедших к памятнику было не более 500, в пиковые моменты — тысяча или чуть больше. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко.

— Во время шествия часть людей сворачивала и шла по своим делам, часть присоединялась, — рассказала Юлия Сударенко в Instagram. — Думаю, в пиковые моменты было 1000 или чуть больше участников. На мой взгляд, особенностью сегодняшнего мероприятия стало более агрессивное поведение активных участников, откровенные провокации, хайп. По моим наблюдениям, сегодня в акции принимала участие именно молодежь: лет до 25. Людей среднего возраста редко встречала.

Общее количество задержанных пока уточняется. По данным на 17:50, как написала омбудсмен, их 128, в том числе 16 несовершеннолетних.

Согласно пункту 5 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ, организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении акции протеста не было подано в срок или не согласовано с местными властями.

Челябинцев заранее предупредили о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.

В местах возможного проведения несанкционированных акций сегодня в Челябинске ограничили движение автомобилей и пешеходов. Людей просят с с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты, чтобы силовики не посчитали вас участником публичных мероприятий.

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